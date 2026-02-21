Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements Piscine à vendre en Gaziosmanpasa, Turquie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans 408 Venezia Mega Outlet, Turquie
Appartement 2 chambres
408 Venezia Mega Outlet, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 5/21
Pourquoi choisir ce projet?🔷 Pour les investisseurs:Haute demande de location: Situé dans un…
$210,000
Appartement 1 chambre dans Karanfil Sokagi, Turquie
Appartement 1 chambre
Karanfil Sokagi, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 7 675 m²
Sol 5/12
Pourquoi choisir ce projet?🔷 Pour les investisseurs:Lieu stratégique : Situé juste à côté de…
$195,000
