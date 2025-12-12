Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Gaziantep
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Gaziantep, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Sahinbey, Turquie
Villa 7 chambres
Sahinbey, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 650 m²
Nombre d'étages 2
$52,83M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Gaziantep, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller