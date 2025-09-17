Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Finike
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Finike, Turquie

2 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Finike, Turquie
Appartement 2 chambres
Finike, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1
Le complexe est situé à Antalya/Finike, le complexe a été achevé dans le 2ème trimestre de 2…
$157,567
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller