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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la montagne en Fethiye, Turquie

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1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Fethiye, Turquie
villa de 3 chambres
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec jetée sur l'île Knight Échapper à l'exclusivité à TEKCE Villa Knight Isla…
$57,184
par mois
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