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avec garage Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Fethiye, Turquie

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1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Fethiye, Turquie
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Duplex 2 chambres
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Sol 2/4
Symphonie de la nature et de la modernité : votre paradis de deux étages à FethiyeImaginez u…
$571,996
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