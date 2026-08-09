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Appartements Piscine à vendre en Fethiye, Turquie

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Appartement 2 chambres dans Fethiye, Turquie
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Appartement 2 chambres
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 2/4
Dans l'Antiquité, Fethiye était connu sous le nom de Telmessos, le « pays des lumières ». Sa…
$286,170
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Penthouse 4 chambres dans Fethiye, Turquie
Penthouse 4 chambres
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Voici une combinaison rare qui est difficile à trouver dans un objet: la mer devant vos yeux…
$1,49M
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Appartement 1 chambre dans Fethiye, Turquie
Appartement 1 chambre
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/3
Imaginez: la mer est à seulement 280 mètres, promenades matinales le long de la célèbre plag…
$342,999
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