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Mountain View Penthouses à vendre en Erdemli, Turquie

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Penthouse 1 chambre dans Erdemli, Turquie
Penthouse 1 chambre
Erdemli, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 8/8
Studio avec des équipements complets à Tömük, Erdemli, Mersin Mersin est l'une des étoiles m…
$41,009
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