  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Erdemli
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Duplex à vendre en Erdemli, Turquie

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Erdemli, Turquie
Duplex 2 chambres
Erdemli, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 12
Nouveaux appartements dans un complexe à distance de marche de la mer à Erdemli Ayaş Mersin,…
$76,204
