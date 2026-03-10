Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Erdemli, Turquie

1 propriété total trouvé
Hôtel 480 m² dans Erdemli, Turquie
Hôtel 480 m²
Erdemli, Turquie
Surface 480 m²
Nombre d'étages 6
La citoyenneté turque pour toute la famille lors de l'achat!!Étage dans l'hôtel 8 appartemen…
$599,999
T.V.A.
