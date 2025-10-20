Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Erdemli
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Bungalows à vendre en Erdemli, Turquie

1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Erdemli, Turquie
Bungalow 3 chambres
Erdemli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Villas à distance de marche de la mer à Mersin Ayaş Mersin est l'une des villes idéales pour…
$610,278
