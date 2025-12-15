Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Dikili
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Dikili, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Dikili, Turquie
Villa 5 chambres
Dikili, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 3
$14,31M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller