Vue sur la mer Villas à vendre en Dikili, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kabakum Mahallesi, Turquie
Villa 4 chambres
Kabakum Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/2
Villa bord de mer avec vue sur la mer et Ambiance Tranquille à Izmir Dikili Cette élégante v…
$639,445
