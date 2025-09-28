Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Çiftlikköy
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Ciftlikkoy, Turquie

duplex
4
5 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Maison 5 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
5-Bedroom House with Spacious Garden in Çiftlikköy Siteler Neighborhood, Yalova Yalova is id…
$2,66M
Laisser une demande
Duplex 6 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 6 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Sol 4/4
Appartements spacieux dans un complexe aménagé avec piscine à Çiftlikköy Yalova bénéficie d'…
$301,976
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 4 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol 3/3
Appartements Duplex 4 Chambres avec vue unique sur la mer à Çiftlikköy Yalova est idéalement…
$145,136
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Duplex 4 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 4 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Sol 4/4
Appartements spacieux dans un complexe aménagé avec piscine à Çiftlikköy Yalova bénéficie d'…
$222,386
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 5 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Sol 4/4
Appartements spacieux dans un complexe aménagé avec piscine à Çiftlikköy Yalova bénéficie d'…
$270,374
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller