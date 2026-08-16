Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de l'Anatolie centrale
  4. Location longue durée
  5. Copropriété

Loyer mensuel de condos en Région de l'Anatolie centrale, Turquie

;
Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff dans Cankaya, Turquie
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff
Cankaya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 1/4
Situé sur la rue Mahmut Yesari, l'une des rues résidentielles les plus prestigieuses et rech…
$1,253
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Keller Williams
Langues
English, Türkçe
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller