  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de l'Anatolie centrale
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Région de l'Anatolie centrale, Turquie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ovakent, Turquie
Appartement 2 chambres
Ovakent, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 12/12
Penthouse 3 + 2 Pampilia Résidence, qui est situé dans la ville d'Alanya, quartier Mahmutlar…
$966
par mois
Appartement 1 chambre dans Golbasi, Turquie
Appartement 1 chambre
Golbasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 4
Location d'appartement dans un projet de Boutique à ìncek, Gölbaşı, Ankara L'appartement de …
$677
par mois
