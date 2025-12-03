Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Çekmeköy
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Cekmekoy, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Figen Sokak, Turquie
Maison 3 chambres
Figen Sokak, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 98 m²
Sol 1/4
$12,62M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller