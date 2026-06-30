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Appartements près du club de golf à vendre en Cekmekoy, Turquie

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Appartement 1 chambre dans , Turquie
Appartement 1 chambre
, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 8/18
Ready-to-Move 1+1 Apartment in Çekmeköy, Istanbul — $334,000 | Turkish Citizenship Eligible …
$334,000
T.V.A.
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