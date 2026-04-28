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Propriétées résidentielles à vendre en Canakkale Merkez, Turquie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kepez Beldesi, Turquie
Appartement 2 chambres
Kepez Beldesi, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Surface 77 m²
8-) Antalya / Kepez / Mazı Dağı The rising lights of a growing city… Designed with a mixe…
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TURN KEY REAL ESTATE
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