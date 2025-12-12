Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bolu
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bolu, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ilica, Turquie
Appartement 2 chambres
Ilica, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/9
$146,280
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bolu, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller