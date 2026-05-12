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Bord du lac Maisons à vendre en Bodrum, Turquie

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villas
140
demeures
3
duplex
11
1 propriété total trouvé
Manoir 7 chambres dans Bodrum, Turquie
Manoir 7 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 5 000 m²
Nombre d'étages 3
Villa à vendre MANSION ULTRA-LUXURY Bodrum Turquie courtier commission gratuite pour l'achet…
$15,02M
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Agence
ISB Global Immobilien
Langues
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