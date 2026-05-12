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avec garage Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Bodrum, Turquie

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1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Gundogan, Turquie
Duplex 3 chambres
Gundogan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Sol 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
T.V.A.
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Agence
Wabi Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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