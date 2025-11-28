Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de la mer Noire
  4. Location longue durée
  5. Boutique

Loyer mensuel de magasins en Région de la mer Noire, Turquie

Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 30 m² dans Ortahisar, Turquie
Boutique 30 m²
Ortahisar, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 30 m²
Sol 1
Magasin de location sur une rue occupée à Beşirli Ce magasin commercial est situé dans le qu…
$354
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller