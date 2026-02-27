Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Beykoz
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en Beykoz, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Beykoz, Turquie
Villa 3 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller