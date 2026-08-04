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Vue sur la mer Maisons à vendre en Beykoz, Turquie

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villas
11
1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Beykoz, Turquie
Duplex 4 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 5
Appartements Bosphorus et Vue sur la mer dans un projet à Istanbul Turquie Situé du côté asi…
$2,81M
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