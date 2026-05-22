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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Besiktas, Turquie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Besiktas, Turquie
Penthouse 1 chambre
Besiktas, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 6/6
1-Chambre Appartements Key-Ready avec terrasses à Istanbul Beşiktaş Ces appartements élégant…
$546,550
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