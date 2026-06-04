Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Başiskele
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Basiskele, Turquie

;
1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Basiskele, Turquie
Villa 7 chambres
Basiskele, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 427 m²
Nombre d'étages 4
Villas à vendre dans un complexe prestigieux à Başiskele, Kocaeli Başiskele est un quartier …
$870,040
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller