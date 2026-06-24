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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Bakirkoy, Turquie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 7 chambres dans Bakirkoy, Turquie
Penthouse 7 chambres
Bakirkoy, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 260 m²
Nombre d'étages 17
Appartements vue mer dans un projet Luxurios avec Marina privée à Bakırköy İstanbul Bakırköy…
$16,31M
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