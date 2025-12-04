Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Location courte durée
  5. Appartement

Location courte durée appartements en Antalya, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Au Cœur d’Oba – Appartement avec Vue sur Piscine et Orientation Sud dans une Résidence 5★ dans Oba, Turquie
Au Cœur d’Oba – Appartement avec Vue sur Piscine et Orientation Sud dans une Résidence 5★
Oba, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3/5
Réveillez-vous face au bleu étincelant de la piscine et laissez-vous caresser par le soleil …
$76
par nuit
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller