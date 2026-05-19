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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la montagne en Antalya, Turquie

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1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Kalkan, Turquie
villa de 3 chambres
Kalkan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Villa individuelle spacieuse et lumineuse à louer à Kaş Kalkan Villa Mavi Manzara, située su…
$15,941
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

avec Vue sur la mer
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