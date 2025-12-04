Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Antalya, Turquie

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Serik, Turquie
Villa 4 chambres
Serik, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Sol 1/2
Villa indépendante 4 chambres dans un complexe à louer à Belek Situé dans le quartier de Ser…
$1,414
par mois
Laisser une demande
villa de 3 chambres dans Serik, Turquie
villa de 3 chambres
Serik, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Villa meublée à louer près de la plage et du terrain de golf à Belek Cette villa est située …
$1,388
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller