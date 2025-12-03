Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Antalya, Turquie

2 propriétés total trouvé
Bureau 70 m² dans Kepez, Turquie
Bureau 70 m²
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 6/9
Bureau moderne à louer avec vues sur la ville dans le projet Axis Office, Kepez, Antalya Sit…
$754
par mois
Laisser une demande
Bureau 80 m² dans Muratpasa, Turquie
Bureau 80 m²
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 80 m²
Sol 3/3
Propriété commerciale dans un complexe sécurisé sur le boulevard Aspendos, Kızıltoprak Cette…
$1,178
par mois
Laisser une demande
