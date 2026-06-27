Restaurants à vendre en Antalya, Turquie

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Restaurant 230 m² dans Muratpasa, Turquie
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Muratpasa, Turquie
Surface 230 m²
Propriété commerciale à vendre dans un emplacement central à Alanya Mahmutlar Mahmutlar, l'u…
$797,448
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