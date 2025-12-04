Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en Antalya, Turquie

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Kargicak, Turquie
Bungalow 2 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Villa avec vue sur la mer à Kargıcak – Villa de luxe avec vue sur la nature Cette villa vue …
$382,587
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller