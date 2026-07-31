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Mountain View Maisons à vendre en Altinova, Turquie

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duplex
3
2 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Altinova, Turquie
Duplex 4 chambres
Altinova, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 3/4
Propriétés à vendre dans un projet avec piscine et parking à Yalova Kaytazdere Yalova, l'un …
$180,860
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