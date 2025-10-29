Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alaca
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Alaca, Turquie

Appartement 1 chambre dans Gazipasa, Turquie
Appartement 1 chambre
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
Sol 1/10
Ce que vous obtenez: Projet exclusif dans le nouveau quartier de Gazipasha. Sur la construc…
$114,265
