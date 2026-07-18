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Vue sur la mer Duplex à vendre en Aksu, Turquie

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1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Aksu, Turquie
Duplex 2 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Nombre d'étages 7
Appartements avec des équipements sociaux riches à proximité de la mer à Antalya Kundu Le pr…
$380,899
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