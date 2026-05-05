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Vue sur la mer Villas à vendre en Akseki, Turquie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kepez, Turquie
Villa 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 348 m²
Villas avec piscines privées et jardins dans un complexe à Kepez Les villas sont situées dan…
$2,32M
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