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Vue sur la mer Duplex à vendre en Akseki, Turquie

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1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 7
Appartements Vue sur la mer et la ville à Çankaya Quartier, Kepez, Antalya Les appartements …
$807,555
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