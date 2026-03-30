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Mountain View Studios à vendre en Akdeniz, Turquie

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Akdeniz, Turquie
Studio 1 chambre
Akdeniz, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Studio 1 chambre dans Akdeniz, Turquie
Studio 1 chambre
Akdeniz, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Nombre d'étages 13
$38,405
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