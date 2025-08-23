Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Location courte durée duplex en Région Égéenne, Turquie

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Milas, Turquie
Duplex 3 chambres
Milas, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Nombre d'étages 3
C'est un endroit unique sur la première côte, où vous pouvez louer une villa de vacances mod…
$465
par nuit
