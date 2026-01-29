Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région Égéenne
  4. Location longue durée
  5. Duplex

Loyer mensuel de duplex en Région Égéenne, Turquie

1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Yesiluzumlu, Turquie
Duplex 4 chambres
Yesiluzumlu, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Sol 3/3
Location Villa avec piscine et jardin spacieux à Fethiye Yeşilüzümlü, un des villages tranqu…
$1,262
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller