Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région Égéenne
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Région Égéenne, Turquie

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Didim, Turquie
Chalet 2 chambres
Didim, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 4 000 m²
Nombre d'étages 5
DEMANDES DE LUXURIE DANS LES NORMES DIDIM ET LE MEERBLICKEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODÈLES DÉSI…
$266,095
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Région Égéenne, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller