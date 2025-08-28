Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Thalang
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Thalang, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Studio dans Sakhu, Thaïlande
Studio
Sakhu, Thaïlande
Surface 22 m²
Sol 4/7
Nouveau studio à Nai Yang près de la plage!VIP Génial Hill est un complexe résidentiel moder…
$494
par mois
Laisser une demande
Studio dans Sakhu, Thaïlande
Studio
Sakhu, Thaïlande
Surface 22 m²
Sol 5/7
VIP Great Hill – Studio près de la mer à Nai Yang, PhuketBienvenue au VIP Great Hill - un co…
$494
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller