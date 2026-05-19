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Appartements à vendre en Takua Pa, Thaïlande

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Appartement 4 chambres dans Takua Pa, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Takua Pa, Thaïlande
Chambres 4
Surface 1 066 m²
PHA5532 Cette vaste villa de 4 chambres, nichée sur la tranquille île de Ko Kho Khao dans l…
$1,38M
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Phuket Buy House
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Caractéristiques des propriétés en Takua Pa, Thaïlande

avec Jardin
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