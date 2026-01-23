Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Takhian Tia
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Takhian Tia, Thaïlande

Bang Lamung
9
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Condo 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 95 m²
Le zéro bang Tao est un investissement en copropriété à l'avant-garde situé dans la région d…
$391,358
Laisser une demande
Penthouse 4 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 560 m²
Spacious 2-Storey Sea View Penthouse at The Cove in Wongamat, North Pattaya This expansive p…
$2,78M
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 3/6
LE TITRE BALCONY — Appartements en bord de mer à PhuketUn nouveau projet premium sur la vrai…
$142,506
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
NicoleNicole
Condo 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Condo 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
Discover unparalleled beachfront living in this exquisite 3-bedroom penthouse at the exclusi…
$2,12M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape Yamu Nestled within the prestigious Cape Yamu peninsul…
$7,87M
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Condo 1 chambre
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Aristo 1 Condo est un condominium moderne et de taille basse situé dans la zone de Surin Bea…
$79,718
Laisser une demande
Moa 7aMoa 7a
Condo 3 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 3 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 343 m²
Bright, Open-Plan Duplex in the Heart of WatthanaThis offplan condo offers a really spacious…
$3,44M
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 7/8
Vivez toutes les joies de Pattaya dans cette magnifique copropriété du 7ème étage à Pratumna…
$75,538
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 602 m²
Cohiba Villas Layan is located 1.4 Km from the sandy beach of Layan at the unspoiled norther…
$2,43M
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Villa 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 573 m²
Experience the Pinnacle of Luxury at Phuket’s Most Prestigious Resort Nestled within the wor…
$5,15M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à Pattaya, Huai Yai - style anglais, colline avec un lac Maison de ville off…
$101,433
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Sirel Estate 88 CO., LTD
Langues
English, Русский
Condo 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Condo 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Embassy Life – Luxury High-Rise Living Steps from Jomtien Beach Rising majestically along Jo…
$238,032
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Takhian Tia, Thaïlande

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller