Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Surat Thani
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Penthouses à vendre en Surat Thani, Thaïlande

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Ko Samui, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Ko Samui, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 333 m²
Sol 2/4
Une opportunité d'investissement unique sur Koh Samui - appartements élégants avec vue impre…
$471,950
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Surat Thani, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller