  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Si Sunthon
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Si Sunthon, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Studio dans Sakhu, Thaïlande
Studio
Sakhu, Thaïlande
Surface 22 m²
Sol 4/7
Nouveau studio à Nai Yang près de la plage!VIP Génial Hill est un complexe résidentiel moder…
$494
par mois
Studio dans Sakhu, Thaïlande
Studio
Sakhu, Thaïlande
Surface 22 m²
Sol 5/7
VIP Great Hill – Studio près de la mer à Nai Yang, PhuketBienvenue au VIP Great Hill - un co…
$494
par mois
