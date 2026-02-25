Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Si Sunthon, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Chalet 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 297 m²
Sol 2/2
✅ The project is located in the prestigious Laguna district on Phuket's west coast, 900 m fr…
$1,55M
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Caractéristiques des propriétés en Si Sunthon, Thaïlande

