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Mountain View Maisons à vendre en Si Racha, Thaïlande

Chaophraya Surasak
4
2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Chaophraya Surasak, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chaophraya Surasak, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 268 m²
Sol 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$165,860
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 chambres dans Chaophraya Surasak, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chaophraya Surasak, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$152,479
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Caractéristiques des propriétés en Si Racha, Thaïlande

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