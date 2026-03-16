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Maisons à vendre en Si Racha, Thaïlande

Chaophraya Surasak
4
6 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Bang Phra Subdistrict, Thaïlande
Maison 4 chambres
Bang Phra Subdistrict, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Luxury Pool Villa 4 Bedroom for Sale in Si Racha Experience elevated living in this exclusiv…
$557,463
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Maison 5 chambres dans Chaophraya Surasak, Thaïlande
Maison 5 chambres
Chaophraya Surasak, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 11
Luxury Mansion for Sale – Sriracha An extraordinary opportunity to own a truly remarkable ma…
$5,11M
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Maison 3 chambres dans Bang Phra Subdistrict, Thaïlande
Maison 3 chambres
Bang Phra Subdistrict, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 Bedroom Luxury House for Sale in Si Racha Discover refined living in this beautifully desi…
$235,064
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AuraAura
Maison 2 chambres dans Chaophraya Surasak, Thaïlande
Maison 2 chambres
Chaophraya Surasak, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2-Storey Townhome for Sale in Sriracha This move-in ready 2-storey townhome in Sriracha offe…
$58,534
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Villa 4 chambres dans Chaophraya Surasak, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chaophraya Surasak, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 268 m²
Sol 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$165,860
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Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 chambres dans Chaophraya Surasak, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chaophraya Surasak, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$152,479
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Caractéristiques des propriétés en Si Racha, Thaïlande

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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